"As paria pe Ianis Hagi! Este super profesionist!" Ce sfat i-a dat Adi Mutu mijlocasului de la Rangers

Romania U21 infrunta Danemarca U21, marti, 17 noiembrie, de la ora 20:30.

Adrian Mutu a vorbit despre Ianis Hagi si despre cum s-a prezentat mijlocasul la nationala de tineret in conditiile in care nu a jucat in ultimele partide pentru Rangers.

Selectionerul a declarat ca este convins ca daca va scapa de presiune, Ianis va reusi sa faca diferenta pe teren.

"As paria pe Ianis Hagi pentru loviturile libere, la un concurs intre Ianis si Adi Mutu. Le executa foarte bine, si cu stangul, si cu dreptul, si cred ca va deveni si mai bun pe viitor.



Ianis Hagi este un fotbalist super profesionist, nu am nimic ce sa ii reprosez. A venit cu atitudinea corecta, s-a pregatit foarte bine. Cred ca presiunea pe care o are asupra lui nu ar trebui sa se simta.



Nu e doar el pe teren, face parte dintr-o echipa si trebuie sa se bucure de fotbal, sa aiba liniste, sa fie calm, pentru ca va veni momentul in care va face diferenta", a punctat Adi Mutu.

Partida dintre Romania U21 si Danemarca U21 este programata marti, de la ora 20:30.