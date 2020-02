Galerie foto SENZATIONALA cu Ronaldo! Cum arata portughezul cand era bebelus si care a fost prima legitimatie de fotbal

Cristiano Ronaldo a implinit recent 35 de ani.

Cristiano Ronaldo a implinit pe 5 februarie 35 de ani, iar englezii de la The Sun au publicat o galerie foto cu starul portughez din perioada in care era doar un copil.

La 7 ani, Ronaldo a inceput sa joace fotbal pentru Club Andorinha, prima sa echipa la care a fost legitimat.

Sursa foto: The Sun

"Cand eram mic, am crezut ca la 35 de ani voi pescui in Madeira. Dar nu era trestie si costa mult, pescuiam cu firul pe deget. Nu mi-a trecut niciodata prin minte ca voi juca unde am jucat si voi castiga ce am castigat", a declarat Ronaldo pentru Canal 11.

Sursa foto: The Sun

Ronaldo a evoluat la nivel de seniori pentru Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid si Juventus Torino.

De la 7 ani pana la 35, Cristiano Ronaldo a reusit sa castige:

- Campionatul European cu Portugalia in 2016

- Liga Natiunilor cu Portugalia in 2019

- 1 titlu in Serie A cu Juventus

- 2 titluri in La Liga cu Real Madrid

- 3 titluri in Premier League cu Manchester United

- 5 Ligi ale Campionilor

- 4 Ghete de Aur

- 5 Baloane de Aur