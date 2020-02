"Sa ne transportam dragostea!" Cadoul SENZATIONAL pe care SUPERBA Georgina i l-a facut lui Cristiano Ronaldo de ziua lui

Cristiano Ronaldo a implinit 35 de ani ieri.

Starul portughez si-a sarbatorit cea de-a 35-a aniversare ieri, alaturi de familia sa, frumoasa sa iubita, Georgina Rodriguez si apropiatii lor. Iubita atacantului i-a facut un cadou pe masura valorii sale, un Mercedes-Benz G-Class, 4x4, in culoarea neagra. Pretul de pornire al masinii este de 104.000 de euro, iar viteza maxima pe care o atinge este de 220 km/ora.

Momentul in care acesta isi primeste cadoul a fost surprins si postat pe pagina oficiala de Instagram a Georginei. Cristiano Ronaldo, iubita sa si fiul cel mare al portughezului mergeau spre un restaurant din Torino, moment in care au fost surprinsi de prietenii apropiati ai acestora, care au aruncat cu confetti in ei. Masina era parcata pe mijlocul strazii, cu o funda rosie pe ea, sub forma de cadou.

"Felicitari, barbatul vietii mele! Acesta este cadoul tau, Cristiano, in care ne transportam dragostea", i-a transmis Georgina atacantului.