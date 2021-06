Inter il vrea pe Jordi Alba! Negocieri de ultima ora cu Barcelona

Jordi Alba este noua tinta a Interului.

Inter este nevoita sa treaca print-o restructurare a bugetului, dupa pierderile cauzate de pandemia provocata de COVID-19. Conducatorii clubului din Milano s-au despartit din aceasta cauza si de Antonio Conte, antrenorul italian nefiind de acord cu reducerea salariilor si nici cu vanzarea mai multor jucatori.

Cu toate acestea, Inter a dat deja o prima lovitura pe piata transferurilor. A reusit sa il aduca pe Hakan Calhanoglu liber de contract de la AC Milan. Conducatorii clubului din Milano nu se opresc aici cu achizitiile. Potrivit Mundo Deportivo, Jordi Alba este noua tinta a Interului. Dupa plecarea lui Ashley Young la Aston Villa, Inzaghi a mai ramas doar cu un singur fundas stanga in lot, Aleksandar Kolarov, care anul acesta va implini 36 de ani.

Conform aceleiasi surse, oficialii clubului italian doresc sa ii propuna lui Laporta si niste jucatori in schimb pentru Alba, pe langa suma de transfer. De altfel, presedintele catalan a declarat, atunci cand a fost investit la Barcelona ca in afara de Messi si Ter Stegen niciun jucator nu are 100% garantia ca va continua pe Camp Nou.

Ajuns la 32 de ani, Jordi Alba mai are contract cu Barcelona pana in 2024. In cele 9 sezoane in care a evoluat pentru clubul catalan, fundasul stanga a bifat 385 de meciuri, in care a marcat 22 de goluri si a oferit 81 de pase decisive.