Clarificari aduse de UEFA dupa ce a interzis iluminarea stadionului din Munchen in culorile curcubeului

UEFA a refuzat ca stadionul din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului.

UEFA si-a aparat decizia de a nu permite miercuri seara iluminarea stadionului din Munchen, la meciul Germania - Ungaria de la EURO 2020, in culorile curcubeului, specifice minoritatilor LGBT, insa si-a colorat propriul logo de pe site in aceste culori reafirmandu-si ''angajamentul ferm'' impotriva homofobiei, scrie AFP.

Aflata sub ''focul'' criticilor incepand de marti, organismul fotbalistic european a asigurat ca decizia sa nu a fost ''politica'', spre deosebire de cererea primariei din Munchen de a protesta in acest fel impotriva unei legi adoptate recent de Parlamentul ungar, considerata discriminatorie la adresa homosexualilor.

Aceasta cerere a fost ''legata de prezenta echipei maghiare de fotbal pe stadion pentru meciul contra Germaniei'', aminteste UEFA, meciul urmand sa incheie miercuri seara etapa grupelor turneului final al EURO 2020.

UEFA, care are 55 de federatii membre in tari cu ''peisaje politice variate'', se straduieste sa tina la distanta chestiunile politice in timp ce afiseaza ''valorile'' sale egalitare, un echilibru a carui fragilitate a fost dezvaluit de situatia cu stadionul din Munchen, noteaza sursa citata.

''Pentru UEFA, curcubeul nu este un simbol politic, ci un semn al angajamentului nostru ferm fata de o societate diversa si incluziva'', spune organizatia intr-un scurt text postat pe Twitter.

Prin urmare, UEFA si-a colorat in culorile curcubeului logo-ul de pe site-ul propriu, indicand ca aceste culori simbolizeaza ''o societate mai dreapta, egalitara, toleranta pentru toti, indiferent de culoarea pielii, gen sau credinta''.

Ministrul Afacerilor Externe din Germania, Heiko Maas, a criticat UEFA pentru decizia sa de a nu permite ca stadionul din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului, miercuri seara, la meciul dintre Mannschaft si selectionata Ungariei din cadrul EURO 2020, in semn de protest fata de politica Budapestei in privinta minoritatilor sexuale.

"Este adevarat, terenul de fotbal nu are nimic de-a face cu politica. Este vorba de persoane, de echitate, de toleranta. De aceea, UEFA a transmis un semnal gresit", a scris Heiko Maas pe contul sau de Twitter, incurajand totodata suporterii sa afiseze culorile curcubeului "pe stadion si in afara sa" la meciul de pe Allianz Arena, din ultima etapa a Grupei F a Campionatului European de fotbal.

Ungaria a catalogat marti drept o ''decizie buna'' a UEFA respingerea propunerii ca stadionul din Munchen sa fie iluminat in culorile curcubeului (specifice comunitatii LGBT) la meciul dintre Germania si Ungaria.

''Slava Domnului ca liderii fotbalului european au dat dovada de bun simt (...) neparticipand la ceea ce ar fi fost o provocare politica impotriva Ungariei'', a reactionat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, inaintea unei reuniuni a ministrilor de Externe din UE programata la Luxemburg.

Intentia anuntata de primarul social-democrat al Munchen-ului, Dieter Reiter, si care astepta aprobarea UEFA era menita sa arate solidaritatea fata de comunitatea LGBT din Ungaria, dupa ce Parlamentul de la Budapesta a adoptat o lege care interzice propaganda homosexuala in scoli si in randul minorilor, act normativ criticat de ONG-uri si de partide ungare progresiste din opozitie. UEFA a respins ulterior cererea considerand ca in fotbal nu trebuie amestecate chestiuni de natura politica.

Ca o reactie la decizia forului fotbalistic european, Dieter Reiter a anuntat ca mai multe locuri emblematice ale orasului Munchen vor fi ornate in culorile simbolice miercuri seara, inclusiv un turn si o turbina eoliana vizibile de pe stadionul Allianz Arena.

De asemenea, inaintea meciului urmeaza sa fie distribuite spectatorilor 11.000 de steaguri in culorile curcubeului, in conditiile in care doar 14.000 de locuri ale arene muncheneze vor fi ocupate, din cauza restrictiilor impuse pentru combaterea raspandirii Covid-19.

AGERPRES