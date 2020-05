Dezvaluirile unui fost star portughez: "A fost unul dintre oamenii care m-au umilit cel mai mult in cariera mea"! Ce s-a intamplat

Luis Figo a povestit ca experienta s-a in Seria A nu a fost tot timpul asa cum si-ar fi dorit.



Portughezul a jucat 4 sezoane in tricoul lui Inter Milano, dupa ce s-a transferat de la Real Madrid in 2005. Chiar daca a castigat 4 titluri cu italalienii, Figo a recunoscut ca a avut o relatie dificila cu antrenorul echipei, Roberto Mancini.

"La inceput lucrurile au mers bine la Inter, apoi am avut o experienta proasta cu Mancini", i-a povestit portughezul lui Fabio Cannavaro intr-un live pe Instagram.

"Mancini a fost unul dintre oamenii care m-au umilit cele mai mult in cariera mea. Am suferit. Nu mai aveam 20 de ani, aveam 34 sau 35. Am trait situatii pe care nu ar fi trebuit sa le traiesc niciodata", a declarat fostul star de la Real Madrid si Barcelona.

"Ma incalzeam timp de 85 de minute, apoi trebuia sa joc doar 3 minute... asta nu este normal", a spus Figo.