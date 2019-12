"Daca Ronaldo juca la Madrid, Balonul de Aur era al lui!" Agentul lui Ronaldo sugereaza ca madrilenii INFLUENTEAZA cel mai ravnit trofeu individual

Jorge Mendes, agentul lui Cristiano Ronaldo, a facut declaratii surprinzatoare legate de Balonul de Aur.

Portughezul Jorge Mendes, reprezentantul lui Cristiano Ronaldo si a multor fotbalisti, precum Joao Felix, a declarat ca CR7 "merita macar unul din ultimele Baloane de Aur" si ca nu a castigat deoarece nu mai joaca la Real Madrid, dupa cum scrie Marca.



"Cristiano merita sa castige Balonul de Aur cel putin o data in ultimii doi ani. Daca juca in continuare la Madrid, l-ar fi castigat. Insa, cred ca anul urmator va avea ocazia sa il castige din nou. Pentru mine e o injustitie. A castigat Nations League, este un campion. Insa stie ce are de facut si vom vedea ce se intampla in 2020.

Cristiano pentru mine, este cel mai bun jucator din istoria fotbalului mondial. Portugalia inainte de Cristiano nu a castigat nimic. Cu Cristiano a castigat Campionatul European, Liga Natiunilor, in 2004 a fost finalista la Campionatul European. A transformat fotbalul mondial. Cand cineva vorbeste de Portugalia, vorbeste de o tara micuta, care a schimbat totul cu Cristiano", a declarat Jorge Mendes.