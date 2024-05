Dennis Man și-a decis viitorul! Unde va evolua românul sezonul viitor

Dennis Man, internaționalul român, a anunțat că își dorește să rămână la Parma pentru a juca în Serie A. Anunțul a fost făcut chiar din cantonamentul naționalei României, unde echipa se pregătește pentru meciurile amicale dinaintea EURO 2024, cu Bulgaria și Liechtenstein.

Dennis Man: "Sunt mulțumit cu ceea ce am făcut"

Man a s-a declarat mulțumit de sezonul petrecut alături de Parma și este fericit că echipa a reușit să-și îndeplinească obiectivul de a promova în Serie A.

"Pentru mine a fost un sezon bun, sunt fericit că am îndeplinit obiectivul echipei, acela de a promova în Serie A. Suntem fericiţi. Personal cred că puteam să fac şi mai bine, însă per total sunt mulţumit cu ceea ce am făcut”, a declarat Dennis Man, conform FRF TV.

Dennis Man a evidențiat dorința sa de a evolua în Serie A și a afirmat că vrea să joace la cel mai înalt nivel după trei ani petrecuți în Serie B.

„Vreau să continui să joc în Serie A. Am avut trei ani în Serie B și știu ce înseamnă. Vreau să joc la cel mai înalt nivel, am dorința de a evolua cu Parma în Serie A”, a continuat winger-ul.

Prelungirea contractului cu Parma

Pe lângă dorința de a continua la Parma, Dennis Man și colegul său, Valentin Mihăilă, își vor prelungi contractele cu echipa italiană. Roel Vaeyens, directorul sportiv de la Parma, a confirmat negocierile în curs.

„Suntem în negocieri pe mai multe fronturi, nu doar cu Man și Mihăilă. Suntem în negocieri cu agenții lor, ei își doresc să rămână aici și noi vrem să continuăm alături de ei. E doar o chestiune de timp, trebuie să ne mai întâlnim o dată. Când vom avea noutăți, le vom comunica”, a declarat Roel Vaeyens, citat de parmalive.com.