Decizie radicală luată de Atalanta lui Vali Mihăilă, după un nou eșec, 0-1 contra Fiorentinei

Unicul gol al meciului a fost marcat de polonezul Krzysztof Piatek, în minutul 56, iar Valentin Mihăilă a fost introdus la Atalanta cu aproximativ zece minute înainte de final, când i-a luat locul lui Jeremie Boga.

Silenzio stampa la Atalanta

Partida a fost una foarte tensionată, iar Atalanta nu l-a mai avut pe Gian Piero Gasperini pe bancă în ultima jumătate de oră. Antrenorul italian a fost eliminat în minutul 64, când a protestat vehement, după ce arbitrul a anulat pentru offside un gol marcat de Ruslan Malinovsky. Deși ucraineanul era în poziție regulamentară, arbitrii din camera VAR au considerat că Hans Hateboer, aflat în offside, ar fi influențat faza.

După acest meci, Atalanta a decis să protesteze și să nu ofere nicio reacție presei. Atât Gian Piero Gasperini, cât și colaboratorii săi din staff-ul tehnic au intrat în silenzio stampa, anunță Tuttomercatoweb, care precizează că situația a devenit deja una obișnuită.

Gruparea din Bergamo a procedat la fel și în două dintre precedentele trei partide disputate, după 2-3 contra Fiorentinei în Cupa Italiei și 1-1 împotriva lui Juventus în Serie A. Ultima apariție a lui Gian Piero Gasperini a fost după meciul cu Olympiacos, din Europa League, câștigat cu 2-1.

Atalanta are trei remize și două înfrângeri în ultimele cinci partide din Serie A, iar acum ocupă locul 5, la trei lungimi în spatele ultimei poziții care duce în Champions League, ocupată de Juventus, care are un meci în plus.

Pentru formația lui Valentin Mihăilă urmează returul din play-off-ul Europa League contra lui Olympiacos (joi) și duelul cu Sampdoria din Serie A (luni, 28 februarie).