Intrat pe teren în minutul 66, Giroud nu a reușit să marcheze, însă în minutul 90+9 a intrat în poarta echipei sale, după ce goalkeeper-ul Mike Maignan a fost eliminat pentru un fault dur, iar oaspeții nu mai aveau nicio schimbare la dispoziție.

Giroud a luat tricoul și mănușile de la Maignan și a avut o intervenție decisivă la o ocazie de gol a lui George Pușcaș. AC Milan a ținut să marcheze momentul și a dat startul unei campanii inedite de marketing.

Clubul de pe San Siro a decis să scoată la vânzare tricouri de portar cu numele lui Giroud și numărul 9. Fanii vor avea ocazia să achiziționeze un tricou de colecție pentru câteva zile.

"Sâmbătă, Olivier Giroud a scris istorie intrând în poartă cu mult curaj la meciul cu Genoa. Am decis să sărbătorim performanța sa și am inclus pe site-ul nostru, la secțiunea destinată portarilor, tricoul său", a transmis AC Milan, potrivit RMC Sport.

Ac Milan now has a shirt of Olivier Giroud as a goalkeeper.

