"Daca pana si cu mine ati castigat..." Maurizio Sarri, discurs FABULOS in fata lui Cristiano Ronaldo dupa titlul ISTORIC castigat de Juve

Juventus a ajuns la noua titluri consecutive in Italia, performanta unica in campionatele de top ale Europei.

Victoria cu 2-0 in fata Sampdoriei i-a garantat matematic lui Juventus castigarea celui de-al noualea titlu consecutiv de campioana, insa pentru Maurizio Sarri succesul a fost unul de tinut minte. Ajuns la 61 de ani, Sarri a fost bancher pana la varsta de 40 de ani, iar apoi a inceput sa antreneze de la liga a opta!

Anul trecut, italianul a obtinut primul trofeu din cariera, dupa ce a cucerit Europa League alaturi de Chelsea, insa castigarea Serie A i-a oferit o satisfactie de neegalat. Dupa meciul cu Sampdoria, in timp ce petrecea in vestiar cu sampanie si tigari, alaturi de jucatori, Sarri a oferit o declaratie senzationala.

"Daca ati reusit sa castigati titlul cu mine, inseamna ca sunteti cu adevarat jucatori buni!", a spus Sarri, cuvintele sale fiind surprinse de Leonardo Bonucci intr-un live de pe Instagram.

Antrenorul a explicat dupa meci cum a trait succesul.

"E un sentiment special. E foarte dificil sa ajungi sa castigi, dar mult mai complicat sa continui sa faci asta! Sa tratezi lucrurile cu relaxare atunci cand castigi e una dintre cele mai mari minciuni in sport. A fost un sezon lung, dificil, stresant si echipa asta merita mlt credit pentru ca a reusit sa gaseasca in permanenta foamea si determinarea necesare pentru a castiga inca un titlu dupa ce a luat deja 8 la rand.

Am plecat de pe teren la finalul meciului pentru ca n-am vrut sa se arunce cu apa pe mine, asa cum stiam ca se va intampla, dar n-am scapat la vestiare. Le-am zis ca daca au reusit sa castige titlul cu mine, care n-am facut asta niciodata, inseamna ca sunt buni. Cand am ajuns in vestiarul lui Juve, stiam ca sunt aici niste fotbalisti exceptionali, insa pe parcurs m-am convins ca sunt si niste oameni de calitate si de incredere", a declarat Maurizio Sarri pentru Sky Sport Italia.

Juventus pastreaza sanse in acest sezon si la castigarea UCL. Torinezii intalnesc Lyon in returul optimilor care va avea loc la Torino, in data de 7 august. In tur, francezii au castigat cu 1-0.