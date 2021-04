Clipe de groaza pentru fostul jucator al lui United! A fost jefuit si amenintat cu arma de fata cu sotia si copilul sau

Chris Smalling (31 de ani) a fost amenintat cu arma si jefuit, in fata sotiei si a copilului.

Fostul fundas al lui Manchester United si al nationalei Angliei, actual la AS Roma dormea in momentul in care casa a fost sparta de trei barbati mascati, care l-au obligat sa deschida seif in care isi tinea obiectele de valoare.

Printre obiectele furate se numara un ceas Rolex, dar si alte bijuterii, scrie Gazzettta dello Sport. Sotia fotbalistului, Sam, a alertat politia in jurul orei 5. In varsta de doar doi ani, Leo, copilul cuplului, a asistat la scenele de groaza. Politia a demarat o ancheta in acest caz.

Englezul s-a mutat in noua casa recent, aceasta facand parte din cartierul Appia Antica din Roma, iar, conform declaratiilor lui, structura casei este veche de 700 de ani.

Smalling a semnat cu AS Roma in 2019, dupa 10 ani petrecuti pe Old Trafford. Are 323 de meciuri jucate pentru United. Pentru selectionata britanica a evoluat de 31 de ori.

AS Roma a jucat aseara in Europa League, dar Smalling nu a facut parte din lot din cauza unei accidentari la genunchi.