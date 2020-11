CFR trebuie sa se teama de el! Mkhitaryan a inscris ieri golul etapei pentru AS Roma! Executia de pe alta planeta a jucatorului armean

Henrikh Mkhitaryan si-a confirmat forma buna si a inscris doua goluri in poarta Parmei. Una dintre reusite a fost de generic si candideaza fara probleme la cel mai frumos gol al etapei.

Borja Mayoral a deschis scorul pentru "romani" in minutul 28. Atacantul imprumutat de la Real Madrid si-a trecut astfel in cont prima reusita din campionatul italian. In minutul 32, Mkhitaryan a expediat o bomba din voleu, de la mare distanta, si a dublat avantajul gazdelor pe tabela.

Henrikh Mkhitaryan now has 6 goals and 5 assists this season for Roma in all competitions.

