Ce note au primit Vali Mihăilă și Răzvan Marin, după Atalanta - Cagliari 1-2

Românul a început meciul din postura de rezervă și a fost introdus în minutul 72, în locul lui Duvan Zapata, în centrul ofensivei, dar nu a reușit să se facă remarcat.

Publicația italiană Eurosport l-a notat pe Mihăilă cu 6 pentru prestația sa de la debutul la Bergamo.

De partea cealaltă, Răzvan Marin a primit nota 7 din partea publicației mai sus citate: ”Presează, luptă. Lansare remarcabilă pentru Bellanova la șansa de 2-1 pentru sardinieni”.

#AtalantaCagliari | 1-2 | 72'

???? Cambio #Atalanta | Substitution

➡️ Debutto in ⚫️???? per #Mihaila | Atalanta debut for Mihaila

⬅️ #Zapata#GoAtalantaGo ⚫️????