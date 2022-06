Capitolul la care doar Vlad Chiricheș îl depășește pe jucătorul pe care PSG vrea să plătească 70 de milioane de euro

Fundașul român a fost, însă, printre cei mai buni jucători ai lui Sassuolo în sezonul precedent de Serie A, chiar dacă este aproape de a pleca de la gruparea neroverde.

Într-o statistică publicată de cei de la WhoScored pe Twitter, Vlad Chiricheș figurează ca fiind singurul jucător care-l depășește pe Milan Skriniar la capitolul ”pase precise de mingi lungi”, cu un procentaj de 77,9 la sută, superior față de cel al slovacului, care are 73,1 la sută.

???? Only Vlad Chiriches (77.9%) had a better long ball accuracy than Milan Skriniar (73.1%) of centre-backs in Serie A last season