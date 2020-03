Bomba momentului: Nici nu a venit bine ca ar putea sa plece! Ibrahimovic a facut scandal si vrea sa o paraseasca pe Milan! De la ce a pornit totul

Zlatan Ibrahimovic ar putea pleca de la AC Milan.

AC Milan a dat lovitura in perioada de transferuri din iarna prin aducerea lui Zlatan Ibrahimovic (38 de ani), insa suedezul vrea sa plece de pe San Siro, dupa ce a avut prestatii excelente. Presa din Italia scrie ca Ibrahimovic a intrat in conflict cu sefii gruparii din Serie A. Totul are legatura cu faptul ca AC Milan a decis sa se desparta de Zvonimir Boban si Paolo Maldini, doua legende ale clubului care au avut un cuvant greu de spus in realizarea transferului lui Ibrahimovic.

Tuttusport spune din cauza faptului ca cele doua legende au plecat de pe San Siro, Ibrahimovic a intrat in conflict cu oficialii lui Milan si vrea sa ii paraseasca si pe rossoneri. Agentul fotbalistului, Mino Raiola. este gata sa ii gaseasca lui Ibrahimovic o noua echipa din vara. Daca ar pleca de la Milan, Ibrahimovic ar putea sa mearga la Hammarby, club la care este si actionar sau la Monza, echipa patronata de Berlusconi si Galliani, mai scrie sursa citata.

Ibrahimovic are contract cu Milan pana pe 30 iunie 2020 si a marcat 2 goluri in 7 meciuri pana in acest moment in tricoul formatiei din Milano.