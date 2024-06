Antonio Conte, salariu uriaș la Napoli! Câți bani va încasa tehnicianul

Antonio Conte a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor al lui Napoli și va reveni pe banca tehnică după mai bine de un an de pauză. După demiterea sa de la Tottenham în martie 2023, Conte a semnat un contract pe trei ani cu Napoli, în valoare de aproximativ 7 milioane de euro net pe sezon, conform presei italiene. Acordul nu include clauze speciale și va fi oficializat la Palazzo Reale, probabil în această săptămână.

