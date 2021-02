In Serie A, ca in Liga 1! :) "Am pierdut din cauza unei faze dubioase!" Pirlo critica arbitrajul dupa infrangerea lui Juventus cu Napoli

Juventus a pierdut sambata seara, la Napoli, cu 1-0, dupa un gol marcat de Lorenzo Insigne din penalty.

Napoletanii s-au revansat dupa infrangerea suferita in urma cu putin timp in Supercupa Italiei si i-au batut pe torinezi in campionat, datorita unui gol marcat de Lorenzo Insigne.

"Am pierdut din cauza unei faze dubioase, dar am facut un meci bun, in care am avut multe ocazii. Imi pare rau ca nu am reusit sa marcam, dar suntem fericiti pentru joc. De ce consider ca a fost o faza dubioasa? Pentru ca, daca o luam asa, nu ar mai exista niciun contact in careu. Daca cineva intinde bratele cand mingea e in bratele portarului, orice contact ar fi sanctionat.



Mi-ar fi placut sa vad daca un astfel de episod ni s-ar fi intamplat si noua. Nu stiu daca noi am fi primit un penalty ca acesta, ar fi inceput controversele, dar asta e, mergem inainte", a spus Pirlo, in conferinta de presa de dupa partida.

Juventus ramane pe locul 3, cu 42 de puncte, la 7 distanta de AC Milan, care a pierdut si ea in aceasta etapa, 2-0 la Spezia. Echipa lui Ronaldo urmeaza sa joace cu Porto, in optimile Champions League, miercuri, de la 22:00.