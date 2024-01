S-a aflat oferta lui Napoli pentru Radu Drăgușin! Cât a propus campioana Italiei și cum a răspuns Genoa

Fundașul român este titular indiscutabil la Genoa, care l-a transferat definitiv de la Juventus în vara anului trecut, după ce a plătit 5.5 milioane de euro, dar și în echipa națională a României, contribuind decisiv la califcarea la EURO 2024. Radu Drăgușin este la mare căutare în Europa, iar în această iarnă ar putea pleca de la nou-promovată.

Tottenham și Napoli sunt cluburile care au făcut deja oferte pentru Radu Drăgușin, însă pretențiile oficialilor lui Genoa nu sunt deloc mici.

Spurs este echipa care a fost cel mai des asociată cu transferul lui Radu Drăgușin, însă în ultimele zile numele lui Napoli a apărut insistent. Mai mult, campioana en-titre din Italia a făcut o ofertă către Genoa, însă conducerea nu s-a arătat încântată de propunerea făcută de napoletani.

Jurnalistul Sacha Tavolieri a oferit detalii legate de sumele propuse pentru fundașul român de către Spurs și Napoli, însă niciuna nu a fost pe placul lui Genoa.

„Genoa a refuzat prima ofertă de 18 milioane de euro de la Tottenham. Jucătorul preferă să joace în Premier League, iar Spurs se pregătește să facă o a doua ofertă curând.

Napoli se ține pe picioare, au oferit un pachet de 20 de milioane de euro, plus Alessandro Zanoli și Leo Ostigard. Contraoferta lui Genoa a fost de 25 de milioane de euro, plus cei doi fotbaliști, dar doar sub formă de împrumut pentru că nu vor un contract, preferând să obțină mai mulți bani”, a menționat sursa citată.

