Lovitură pentru Radu Drăgușin, în pline negocieri pentru transfer: „Avem nevoie de cineva pregătit acum, nu în viitor!” 

Românul este dorit de Tottenham, Napoli și Barcelona, care ar fi înaintat deja oferte clubului Genoa. Napoli a oferit un pachet de 20 de milioane de euro și pe Leo Skiri Ostigard, însă Genoa ar vrea mai mult în schimbul apărătorului român.

Primele semne de întrebare față de Drăgușin: „Nu ar fi transferul potrivit pentru Napoli!”

Nu toată lumea e convinsă că Radu Drăgușin valorează atât de mult. Fabiano Santacroce, fostul fundaș al lui Napoli între 2008 și 2011, nu crede că apărătorul român ar rezolva problemele defensive ale campioanei Italiei.

„Drăgușin? 20 de milioane de euro plus Ostigard sună ca o investiție importantă pentru mine. Dar Drăgușin încă e foarte tânăr, chiar dacă e puternic. Napoli are nevoie de cineva pregătit, el nu ar fi transferul de care echipa are nevoie acum.

Apărarea napoletană are nevoie de experiență și de acea extra liniște care acum îi lipsește. Mie îmi place Demiral (n.r. - Merih Demiral, fost la Juventus, acum la Al Ahli, în Arabia Saudită). Ar fi potrivit pentru această situație. Nu ai nevoie de jucători buni în viitor, ci de jucători pregătiți acum, altfel riști mult”, a declarat Santacroce pentru Radio Kiss Kiss Napoli.

Radu Drăgușin, cerut în mod expres de antrenorul Mazzarri

Radu Drăgușin ar fi prioritatea antrenorului Walter Mazzarri în această perioadă de transferuri, transmite Sky Sport. „Mazzarri s-a uitat la mai mulți fundași centrali și a ajuns la concluzia că Drăgușin e jucătorul potrivit”, spune jurnalistul Francesco Modugno.

Cotat la 20 de milioane de euro, Drăgușin a strâns 21 de meciuri pentru Genoa în această stagiune. A marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă. Românul este cel mai bun fundaș din Serie A la dueluri aeriene.

Aflată pe locul 12 în Serie A, Genoa e pregătită să se despartă de Drăgușin doar pentru o ofertă consistentă și abia după ce va avea pregătit un înlocuitor de calibru.