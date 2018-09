4 etape OUT! Costa si-a aflat pedeapsa dupa ce gesturile scandaloase din ultimul meci

Brazilianul Costa sta 4 etape dupa ce l-a scuipat si lovit pe Di Francesco de la Sassuolo.

Costa si-a cerut scuze, dar n-a sensibilizat pe nimeni. Va sta 4 meciuri pe bara.

Comisia de Disciplina din Italia a hotarat o sanctiune mult sub cea anuntata imediat dupa meci. Mai multe sure de presa scriau ca Douglas va fi lasat 3 luni in afara fotbalului!

Douglas Costa a fost eliminat in finalul meciului dintre Juventus si Sassuolo (2-1) dupa ce l-a bruscat, lovit cu capul in gura si scuipat pe Federico Di Francesco.