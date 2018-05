Prima mutare facuta de Barcelona in aceasta vara: nu e Griezmann! Anuntul facut astazi

Barcelona se intareste in defensiva pentru viitorul sezon.

Sport de Catalunya anunta pe prima pagina a ziarului de astazi ca Barcelona a ajuns la un acord cu Sevilla pentru transferul fundasului central, Clement Lenglet. Jucatorul francez de 22 de ani va deveni oficial de la 1 iulie jucatorul Barcelonei, echipa cu care va semna pe 5 ani.

Un anunt oficial nu urmeaza sa fie facut in perioada imediat urmatoare deoarece Lenglet se afla in vacanta. Barcelona vrea sa se inteleaga cu Sevilla pentru suma de 35 de milioane de euro, plus alte 3 milioane sub forma unor bonusuri. In cazul in care nu se va ajunge la un acord, Barca intentioneaza sa plateasca clauza de reziliere.

Conform jurnalistilor catalani, transferul lui Lenglet va fi urmat de cel al lui Griezmann. Insa nu vor fi singurele mutari ale Barcei - pe langa Arthur, Barca mai vrea inca un mijlocas iar principala tinta este Adrien Rabiot de la PSG. Acesta mai are 1 an de contract si nu s-a inteles cu PSG pentru prelungirea intelegerii astfel ca francezii l-ar putea pierde gratuit vara viitoare.