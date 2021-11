„Vrem antrenori care nu au voie să le zică nimic jucătoarelor?!” Reacția lui Tadici după încă un derapaj. Ce i-a spus jucătoarea

Revenit după supendarea de opt etape, primită în urma momentului în care a fost surprins înjurându-și jucătoarele, Gheorghe Tadici a 'lovit' din nou. În timpul meciului dintre HC Zalău și Râmnicu Vâlcea a fost surprins bruscând-o pe Alexandra Vrabie.

Clipul a fost postat pe pagina de Facebook Handbal Feminin, atrăgând atenție asupra derapajului antrenorului.

Tadici: „Vrem antrenori-roboți care nu au voie să le zică nimic jucătoarelor?!”

Antrenorul a reacționat după clipul apărut cu el, dezvăluind ce i-a transmis jucătoarea bruscată și arătându-se revoltat pentru modul în care a fost relatată situația. Mai mult, Tadici a explicat cum s-a desfășurat totul.

„Jucătoarea e plecată acum, e pe la Făgăraş parcă. Mi-a dat mesaj şi m-a întrebat: 'Domnul profesor, ce se întâmplă cu atâta tam-tam? Pentru ce se insistă pe faza asta? Era normal ca dumneavoastră să ma opriţi şi să-mi atrageţi atenţia să nu mai persist în greşelile comise până atunci'. Asta mi-a scris fata.

Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: 'Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?'. Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: 'Treci pe bancă'.

Pe imagini s-a văzut că aş fi împins-o. Dar ea, de fapt, trecea prin faţa mea şi eu voiam să mă întorc la joc. Ah, că eram încruntat? Păi, era gălăgie în sală şi eram concentrat. N-aveam nimic cu Alexandra. Dar noi ce vrem, de fapt? Poate că nici nu mai am voie să clipesc…Dar eu cred că tot acest scandal are legătură cu altceva”, a spus Gheorghe Tadici pentru Adevărul.

„Îmi permit eu să le jignesc pe ele?!”

Tadici a continuat, punctând că i se pare ciudat că imaginile au apărut la câteva zile de la desfășurarea meciului. Mai mult, acesta i-a atacat și pe cei de la Vâlcea.

„Păi, în primul rând, nu e cam ciudat că aceste imagini au apărut în presă la vreo cinci zile după meci? Cei de la Vâlcea au crezut că, dacă au vreo patru jucătoare cu salarii de 7.000 de euro pe lună, noi ne predăm, că suntem victime sigure. Uite că n-a fost aşa!

Deşi eu am 11 jucătoare sub 23 de ani. Păi, eu îmi permit să le jignesc pe ele, când muncim cot la cot, zi de zi? Credeţi-mă că noi, ca volum de antrenamente, facem la Zalău cât nu fac şapte echipe la un loc!

Sunt un antrenor exigent. Eu le cer seriozitate la antrenament şi la ora jocului. Atât. Şi pentru că cer mereu exigenţă şi disciplină, oamenii mă consideră un antrenor dur. Dar, în realitate, eu ţin la aceste fete. Şi lor le e bine cu mine! Au majoritatea viaţa asigurată 10,12,15 ani prin handbal”, a concluzionat antrenorul Zalăului.