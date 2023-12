Germania şi Danemarca s-au calificat, sâmbătă seara, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin, consfinţind eliminarea echipei României de la turneul final găzduit de Danemarca, Norvegia şi Suedia.

După eşecul surprinzător cu Japonia (26-27), Danemarca a învins în faţa propriilor suporteri, la Herning, formaţia Poloniei, cu 32-22. Germania a trecut şi ea fără emoţii de Serbia, cu 31-21.

România, paradoxal, a ajutat Germania şi Danemarca prin victoria reuşită în faţa Japoniei, cu 32-28.

Suedia a reuşit şi ea calificarea în sferturile de finală, după ce a dispus de Ungaria cu 26-22.

Ultimul bilet pentru sferturi se va decide între echipele Muntenegrului, victorioasă cu 29-21 în faţa Senegalului, şi Croaţiei, care a învins Camerunului cu 24-15.

