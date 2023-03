El a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua București în 1977 și a fost desemnat cel mai bun jucător al lumii de trei ori: 1974, 1976 și 1977!

L-am abordat pe marele handbalist pentru a ne spune părerea lui despre rușinea națională din meciul cu Feroe, pe care naționala noastră l-a pierdut miercuri cu 28-26 în preliminariile Campionatului European.

Cum ați trăit eșecul cu Feroe?

Asta ne este valoarea, ăsta este modul în care privim lucrurile. Rezultatul este o consecință firească a ceea ce s-a făcut în handbal în ultima perioadă. Trebuie măsuri drastice, nu merge cu jumătăți de măsură.

Vă gândeați vreodată că ne-ar putea bate Feroe la handbal?

Păi dacă ne-a bătut Kosovo... Mâine-poimâine ne bate și Andorra. Mi-a fost rușine, m-am enervat de n-am mai putut. Și nu numai eu, ci toți colegii mei.

Ați vorbit cu colegii de generație?

Păi sigur că da. Vorbim zi de zi.

„Ne-au bătut niște copii! Feroezii știu mai mult handbal decât noi!”

Și ce au zis?

Că nu este permis așa ceva. Dacă ne bătea Franța la 20 de goluri, nu zic nimic, tac din gură, nu mă deranjează. Dar când ne bat niște copii... Dar acești copii sunt foarte bine instruiți, știu mai mult handbal decât știm noi cu Humet și Kuduz cu tot. Păi cei doi au fost luați la națională ca fiind niște piese grele, dar ei au jucat slăbuț. Au jucat doar 10 minute, la începutul reprizei a doua, când am egalat. Mai bine nu egalam, că așa am demonstrat că Feroe este o echipă modestă, dacă a pierdut un avantaj de 7 goluri în 8 minute. Deci ne-a bătut o echipă modestă. Chiar și așa, ei știu mai mult handbal decât știm noi. Handbaliști de 20 de ani joacă în campionatele Gemaniei și Danemarcei, unde ai noștri nu prea au acces.

Dar de ce ne ducem tot în jos? Am natualizat jucători, am adus superantrenor de la Barcelona...

Puteam s-o aducem și pe mama mare. Am fost și eu antrenorul naționalei Qatarului și nu i-am făcut campioni mondiali, că în vremea aia nu aveau niciun străin naturalizat, erau numai qatarezi la națională. Ei au ajuns vicecampioni mondiali când au adus 15 jucători străini.

Nu e o soluție pentru România...

Sigur că nu este. I-am zis azi fostului președinte Gațu: „Cristi, dragă, lumea a zis că ești îmbătrânit în gândire, pentru că nu mai făceam performanță, dar ultima ta perfomanță a fost medalie de bonz la fete, cu Radu Voina antrenor. Iar cu un înainte fusesem la Campionatul Mondial masculin, cu Vasile Stângă antrenor.” Eu am fost unul dintre cei care au luptat să nu dăm voie decât la trei jucători străini într-o echipă de club. Dar alții au vrut să fie mai mult de trei, că la șmecherie și la bani întorși românii se pricep cel mai bine. Societatea este putredă. I-am spus lui Din (n.r. - Constantin Din, actualul președinte al FRH): „Măi, tu dacă faci măcar 30% din ce ți-ai propus, eu te voi pupa. Dar nu vei reuși”. De ce ne trebuie antrenor străin, ca să plătim 20.000 de euro pe lună?

Păi am crezut că ne duce la turneul final...

Păi la turneul ăsta final mă ducea și bunica.

Da, dar și aici avem emoții.

Ce s-avem emoții? Hai, mă, las-o dracu'...

Nu vedeți că ne-a bătut Feroe? Dacă ne bat și acasă?

Tot se duc de pe locul 3. Suntem calificați, sunt foarte sigur. Nu mi-am făcut pobleme de la început. Se califică 24 de echipe! Mai rămân acasă Andorra și nu știu cine.

„Greșeli colosale”

Totuși, are și antrenorul rolul lui, nu?

Păi pentru ce sunt antrenor? Să câștig meciuri. Acum doi ani, în preliminariile trecute, ne-am clasat pe locul patru din patru echipe. Antrenorul nostru a plecat acasă, în Spania. Și a plecat Dedu după el, să-l ia din nou înapoi. Păi de ce? Astea sunt greșeli colosale. El ar fi trebuit să se ducă să bea o cafea în timul meciului, în centrul orașului, acolo la Torshavn, și să vină jucătorii noștri la final să-i spună că au bătut la 10 goluri și că pot pleca la aeroport. Dar ce să-i ceri? El nici nu m-a salutat prima oară când a trecut pe lângă mine. Dacă-i pun în față 100 de jucători români de națională care au făcut mari peformanțe pentu România, nu cunoaște pe niciunul.

Ar fi trebuit să discute cu marii jucători ai României, să știe și ceva istorie a handbalului nostru, și selecționerul, și actualii jucători...

Ce istorie? Pe ei îi interesează ce mașină își iau mâine. Dacă luam bătaie în Feroe, eu rămâneam acolo. Nu mai veneam acasă de rușine. Păi cum să nu-mi fie rușine, dacă mă bat niște copii? Am turbat, nu-mi venea să cred. Și noi ne dăm mari, că mergem la Olimpiadă, că nu știu ce... Păi nici nu-i bine să mergem, că nu câștigăm niciun meci pe acolo. Ei dau un gol și fac precum King-Kong, se bat cu pumbul în piept de parcă cine știe ce au câștigat. Noi n-am făut așa nici când am câștigat Campionatul Mondial.

V-ați bucurat cu decență...

Sigur că da. Prima calitate a unui sportiv este să fie decent.

„Ăștia n-au nicio treabă cu mobilizarea. Ei numără...”

V-au chemat vreodată să le vorbiți băieților? Să vină doi-trei campioni mondiali și să le spună cum a fost atunci. N-ar fi mobilizator pentru ei?

Ăștia n-au nicio treabă cu mobilizarea, cu sentimente, cu apartenența la țara asta. Ei numără...

De ce nu i-ați zis lui Din să facă și el ce au făcut feroezii? Un program național, să formăm copii, să meragă la Guvern, să discute, că am fost campioni mondiali la sportul ăsta...

Eu am un club de handbal, se numește clubul Ștefan Birtalan. Avem două echipe la juniori III (băieți și fete) și una la juniori 4. Vin fete la handbal, pentru că o au model pe Cristina Neagu. Dacă nu era Cristina Neagu, nu mai venea nimeni. Noi avem copii senzaționali, dar trebuie să te ocupi de ei.

N-ați văzut că pe Cristina Neagu o-njurăm?

Păi vezi? Asta voiam să spun. În loc să avem grijă de marii sportivi. Invidia și răutatea ne-au dus acolo unde suntem. Trebuie asanată societatea, iar asta se face într-o sută de ani.

Păi înseamnă că n-avem nicio șansă în țara asta...

Eu sunt cel mai pesimist.

„Nu vă bateți joc de antrenorii de la copii! I-ați adus la rangul de sclavi!”

Dar la handbal ce ar fi de făcut?

Păi le-am și spus: Plătiți antrenorii români ca lumea, nu vă bateți joc de ei! Antrenorii de la juniori și tineret au 1500 de lei salariu. Cu banii ăștia, mori de foame. Au adus antrenorii de copii și juniori la rangul de sclavi. Apoi, atragerea copiilor către handbal, dă-le o minge, dă-le ceva! Altă problemă: fă infrastructură, săli de sport, în care copiii chiar să poată mânca la restaurantul complexului împreună cu părinții lor. Să stea trei-patru ore pe acolo, să mai dea cu mingea în perete. Învață de la alții, dacă nu știi ce să faci. Eu știu ce trebuie făcut, dar n-am cu cine, doar vorbesc. Pe vremea lui Ceaușescu, am stat în cantonament din 5 ianuarie până-n 24 decembrie, cu mici vacanțe...

Stăteați tot anul în cantonament?

Un an, da, ori cu Steaua, ori cu națioanala. Mai stă cineva astăzi în cantonament? Noi ne sacrificam tinerețea. Eu nu zic să stăm și-acum atât în cantonament, că nu sunt un tâmpit! Dar mai fă și pentru națională ceva. Încearcă măcar să nu te faci de rușine! Încearcă să dai tot ce e mai bun din tine! Ca să câștigi! Păi să pierzi mereu? Mai bine stați acasă!

V-au supărat rău...