SPANIA DOMINA HANDBALUL! Ibericii s-au calificat pentru a treia oara consecutiv in FINALA Campionatului European! Cu cine joaca campioana en-titre

Echipa nationala de handbal masculin s-a calificat in finala Campionatului European pentru a treia oara consecutiv.

Ibericii se vor intalni cu Croatia in finala CE de handbal masculin, dupa ce s-au impus in semifinala cu Slovenia fara probleme (34-32).

Croatii au eliminat dramatic nationala Norvegiei in semifinale, dupa doua reprize de prelungiri. Meciul s-a incheiat 23-23 in timpul regulamentar, s-a prelungit cu 5 minute, insa ambele echipe au mers la egal. In cea de-a doua repriza de prelungire, Croatia a inscris decisiv cu 5 secunde inainte de final. Meciul s-a incheiat 29-28.

Spania si-a adjudecat ultimele 3 finale de Campionat European, in timp ce Croatia a reusit sa obtina argintul in 2008 si 2010 si medalia de bronz in alte 3 randuri.

Spaniolii domina handbalul si la feminin, dupa ce echipa nationala a castigat Campionatul Mondial de Handbal feminin in urma cu putin timp.