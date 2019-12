Spania a invins in ULTIMA SECUNDA pe Muntenegru! Ibericele castiga grupa Romaniei cu victorii pe linie!

Ibericele au 5 victorii din 5 meciuri!

Spania a castigat ultimul meci al grupei, scor 27-26, cu Muntenegru. Golul victoriei a fost marcat incredibil, in ultima secunda de Cabral Barbosa, fosta jucatoare la Oltchim Rm. Valcea.

Exact ca in meciul cu Romania, scenariul s-a repetat, insa impotriva muntenegrencelor. Acestea au condus si la 4 goluri in repriza a doua, insa au primit 6 goluri la rand, fara sa marcheze vreunul.

Spania merge in Main Round cu maxim de puncte (4) si va intalni Rusia, Suedia si Japonia. Primele doua clasate in grupa principala se califica in semifinalele competitiei.