S-a rupt patul cu ei! Moment inedit pentru jucătorii naționalei care a obținut prima victorie din istorie la Campionatul Mondial 

Insula Capului Verde a bifat prima victorie din istorie la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2023, impunându-se cu opt goluri în fața naționalei din Uruguay, scor 33-25 (17-11). Deși sud-americanii au avut un start bun de meci, jucătorii din Capul Verde au reușit să își revină și să obțină o victorie importantă care le-a dat moral, scrie ihf.info, în ciuda experienței mai puțin plăcute prin care au trecut unii dintre handbaliști.

În seara dinaintea meciului, șase dintre jucătorii naționalei de handbal au fost nevoiți să își schimbe hotelul, în timpul nopții, după un incident petrecut în locul în care erau cazați. Paturile din lemn în care se aflau cei șase handbaliști s-au rupt.

„Nu înțeleg la ce se gândea hotelul! Unii dintre jucători au doi metri înălțime și peste 100 de kilograme. Au fost puși în paturi de lemn, care s-au rupt”, a spus Nilton Delgado pentru ziarul suedez Aftonbladet conform stuttgarter-nachrichten.de. Delgado este unul dintre sponsorii naționalei.

Din grupa din care face parte Capul Verde mai se află și naționala Suediei, care co-găzduiește cu Polonia, Uruguay și Brazilia.

