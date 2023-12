Reacția lui Florentin Pera, după România - Japonia 32-28: ”Sunt foarte fericit”

După victoria contra Japoniei de la Herning, meci în care Eliza Buceschi a marcat nu mai puțin de 12 goluri și a fost desemnată cea mai bună jucătoare, România a ajuns la patru puncte în grupa principală 3 de la CM.

Florentin Pera: ”Am jucat cu încredere azi”

Chiar dacă șansele pentru calificarea în sferturile de finală de la Campionatul Mondial sunt reduse, Florentin Pera și-a felicitat jucătoarele și a scos în evidență părțile bune după succesul cu Japonia.

România mai are un singur joc de disputat în grupa principală de la Mondial, cel cu Polonia.

”În primul rând vreau să felicit Japonia pentru că a fost un meci foarte complicat. Am jucat cu încredere azi și foarte bine în defensivă, am arătat spirit de echipă. Sunt foarte fericit pentru că am arătat un joc bun și am fost echipa mai bună astăzi”, a spus Florentin Pera, după meciul cu Japonia.

România are nevoie de o minune! Cum ne calificăm în sferturile de finală la Mondial

La egalitate cu România sunt Danemarca și Polonia, care au însă un meci mai puțin și se vor înfrunta în această seară, de la ora 21:30. Lider rămâne Germania, care are 6 puncte și se va duela cu ultima clasată Serbia, tot în această seară, de la ora 19:00.

Pentru a se califica în sferturile de finală, România trebuie să își câștige ultimul joc, programat luni, contra Poloniei, însă nu va fi suficient. Tricolorele au nevoie ca Danemarca să nu facă mai mult de un punct din duelurile cu Polonia (azi, 21:30) și Germania (luni, 21:30).

În cazul în care România va încheia la egalitate de puncte cu Polonia, tricolorele ar încheia pe poziția superioară datorită meciului direct.