Ratam medalia la EURO? "Nu stiu daca vor trece peste pierderea Cristinei!" Ambros Martin, criticat pentru ultima decizie: "Nu as fi chemat-o acum pe Bazaliu!"

Neagu a suferit o ruptura a ligamentelor incrucisate si va lipsi cel putin 6 luni. Bianca Baziliu, colega ei de la CSM Bucuresti, a fost chemata de urgenta in Franta.

Cristian Gatu este de parere ca Ambros Martin a gresit atunci cand a decis sa o lase pe Baziliu in afara lotului inainte de startul turneului. De asemenea, Gatu nu considera ca arbitrii sau organizatorii au avut o atitudine anti-Romania la acest turneu.

Selectionerul Ambros Martin i-a criticat pe organizatori pentru modul in care au facut programarile. Romania a jucat meciurile cu Spania si Ungaria in decurs de doua zile.

"Sentimentele sunt amestecate. Vor sa joace si pentru Cristina, sunt incrancenate fetele. Nu cred ca programul s-a facut intentionat si tendentios pentru Romania. Asta e programul si trebuie respectat. Nu era cazul ca Ambros Martin sa dea vina pe asta. Nu stiu cum vor trece peste pierderea Cristinei si nu stiu daca s-a pregatit ceva in joc si tactica si fara Cristina.

Eu as fi inclus-o pe Bazaliu in lot de la inceput. Nu as fi chemat-o acum. Nu vedeam o alta gura de tun decat pe Bazaliu, in contextul actual.

Rusia e cea mai puternica echipa din Campionatul European. Trefilov stie sa joace poke si mai ales la cacealma. E o nuca greu de spart. E un meci delicat pentru handbalul romanesc", a declarat Cristian Gatu pentru ProX.