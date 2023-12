Prima reacție dinspre FRH după România - Germania 22-24 la Campionatul Mondial de handbal feminin

România a ratat accederea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin după eșecul 22-24 cu Germania, meci care a contat pentru prima etapă a Grupei Principală III.

Cristina Neagu a intrat pe teren în minutul 18 și a marcat până la final trei goluri din cinci aruncări într-o partidă în care Daciana Hosu a fost cea mai bună handbalistă a României.

"Germania-România, 24-22 la Campionatul Mondial, după un meci epuizant. Mulțumim celor care susțin echipa națională în momentele dificile.

Următorul meci va fi peste două zile, de la 16:30", au transmis cei din FRH pe pagina oficială de Facebook.

Tricolorele au ieşit din cursa pentru sferturile de finală în urma acestui eşec şi astfel ratează obiectivul fixat la începutul competiţiei, clasarea pe locurile 1-8, pentru a putea participa la turneele preolimpice.

România va juca următorul său meci sâmbătă, tot la Herning, contra Japoniei, de la ora 16:30.

România: Ciucă, Dumanska, Hosu - Dincă, Buceschi 8, Neagu 3, Laslo 2, Bazaliu 3, Bucur, Dindiligan 1, Badea, Ostase, Lixăndroiu, Seraficeanu 2, Popa, Pintea 3

În primul meci al zilei din grupa III, Serbia – Polonia 21-22, iar ultima dispută de joi va fi între liderul Danemarca şi Japonia.

1. Germania - 6p (3 meciuri)

2. Danemarca - 4p (2 meciuri)

3. Polonia - 4p (3 meciuri)

4. România - 2p (3 meciuri)

5. Japonia - 0p (2 meciuri)

6. Serbia - 0p (3 meciuri)

* Se califică în sferturile de finală doar primele două clasate.

