Echipele Muntenegrului, Franţei, Germaniei şi Olandei şi-au câştigat grupele în prima fază a Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia şi Suedia, în timp ce Camerunul s-a calificat în premieră în grupele principale.

Muntenegru s-a clasat pe primul loc în Grupa B după ce a învins Ungaria cu 24-18 în meciul decisiv.

Camerun a reuşit să învingă echipa Paraguayului, cu scorul de 26-23, Paola Ebanga marcând 9 goluri pentru echipa africană.

That ball travelling through space and time and Cameroon flying into the main round ????????????#DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/lI88m154Sf — International Handball Federation (@ihf_info) December 4, 2023

Franţa, campioana olimpică en titre, a câştigat Grupa D după o victorie cu 31-27 în faţa Sloveniei, la Stavanger (Norvegia), celălalt bilet pentru grupele principale fiind obţinut de Angola, care a avut un golaveraj mai bun ca Islanda, cu care a remizat în ultimul meci, 26-26.

???????? If we talk about fast breaks we have to talk about Chloe Valentini ????️????️#DENNORSWE2023 #aimtoexcite @FRAHandball pic.twitter.com/fV34D8zwcP — International Handball Federation (@ihf_info) December 5, 2023

Şi Olanda va începe grupele principale cu maximum de puncte (patru), după ce a dispus de Cehia cu 33-20, în Grupa H. Argentina a izbutit calificarea după ce a trecut de Congo cu 31-26.

Germania a surclasat Polonia cu 33-17, la Herning (Danemarca), terminând pe primul loc în Grupa F, în care Japonia merge şi ea mai departe după o victorie la scor cu Iran, 42-10. Germania, Polonia şi Japonia vor fi adversarele României în Grupa principală III.

If you were ???????? Natsuki Aizawa you could to this kind of thing ???????? #DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/TWPpZVH1ri — International Handball Federation (@ihf_info) December 4, 2023

Rezultatele înregistrate luni

Grupa B (Helsingborg/Suedia)

Muntenegru - Ungaria 24-18

Camerun - Paraguay 26-23

Clasament:

1. Muntenegru 6 puncte

2. Ungaria 4

3. Camerun 2

4. Paraguay 0

Grupa D (Stavanger/Norvegia)

Franţa - Slovenia 31-27

Angola - Islanda 26-26

Clasament:

1. Franţa 6 puncte

2. Slovenia 4

3. Angola 1 (-7)

4. Islanda 1 (-15)

Grupa F (Herning/Danemarca)

Germania - Polonia 33-17

Japonia - Iran 42-10

Clasament:

1. Germania 6 puncte

2. Polonia 4

3. Japonia 2

4. Iran 0

Grupa H (Frederikshavn/Danemarca)

Olanda - Cehia 33-20

Argentina - Congo 31-26

Clasament:

1. Olanda 6 puncte

2. Cehia 4

3. Argentina 2

4. Congo 0

* Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în grupele principale, cu punctele acumulate în meciurile directe.

Foto și video: IHF

Agerpres