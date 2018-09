Neagu PREDA handbal copiilor din Romania! Ce a facut azi :)

Copiii din Ploiesti si-au inceput saptamana cu cea mai buna handbalista din lume.

Cristina Neagu a predat lectia de handbal la Ploiesti si le-a vorbit copiilor despre visul ei - vrea titlul european cu Romania. Cristina Neagu a jucat handbal cu copiii din Ploiesti.



Neagu n-a jucat in ultimul meci al CSM-ului. Are in continuare probleme la umar si vrea sa fie in forma maxima, la iarna, cand Romania va juca la Euro.