Nationalistul trece prin buzunar! Cele mai sarace echipe din Liga Florilor sunt singurele care nu au jucatoare straine in lot

HC Zalau si CSM Slatina, cluburile cu cele mai mici bugete din Liga Florilor, sunt singurele care nu au in lot jucatoare straine.

HC Zalau, locul 9 in Liga Nationala de handbal feminin, si CSM Slatina, ocupanta pozitiei a 11-a, sunt singurele cluburi din prima liga de handbal feminin care au in lot doar handbaliste romance. Pentru echipa lui Gheorghe Tadici evolueaza Alexandra Pricop, jucatoare nascuta in Ucraina, la Bila Terkva, dar ea a obtinut cetatenia romana si a evoluat deja pentru echipa nationala de tineret. Cele doua cluburi au in comun bugetele foarte mici, care nu le permit sa ofere salarii consistente, cu care sa le atraga pe handbalistele straine, dar au dezvoltat proiecte ingenioase care le-a permis sa se mentina in Liga Nationala.

De altfel, in lipsa unui buget mare, echipa lui Tadici s-a specializat pe formarea unei echipe foarte tinere si are ca strategie transferarea unor handbaliste tinere, componente ale loturilor nationale de junioare si tineret ale Romaniei. Zalaul are si in acest an una dintre cele mai mici medii de varsta, de sub 22 de ani, cea mai scazuta dupa formatia din Slatina, antrenata de Victorina Bora, unde exista insa si un important centru de junioare, care produce multe handbaliste tinere valoroase in fiecare an.

Cate jucatoare straine au in lot echipele din Liga Nationala feminina:

SCM Rm. Valcea - 9

CSM Bucuresti - 9

CS Minaur Baia Mare - 6

SCM Craiova - 5

Gloria Bistrita - 5

Dunarea Braila - 5

Corona Brasov - 4

Magura Cisnadie - 3

Gloria Buzau - 3

HCM Slobozia - 3

Rapid Bucuresti - 2

“U” Cluj - 2

CSM Slatina - 0

HC Zalau - 0