Ungaria, ce fiasco! Din postura de campioană mondială, naționala maghiară a fost scufundată de Franța

Ungaria, campioana mondială en-titre, a fost eliminată marţi, în sferturile Campionatului Mondial de la Doha, de Franţa, care se alătură astfel în semifinale echipelor Spania, Italia şi Croaţia.

Rezultatele de marţi ale sferturilor de finală sunt: Spania – Muntenegru 15-12, Italia – Grecia 11-10, Croaţia – Serbia 15-13 şi Franţa – Ungaria 11-10.

Astfel, joi, în semifinale se vor confrunta Spania – Italia şi Croaţia – Franţa.

Tot joi, România va evolua pentru locurile 9-10 cu SUA, după ce au dispus, marţi, de China, cu 9-7, în primul meci pentru locurile 9-12.

Tricolorii au ratat calificarea în sferturi, care le-ar fi adus şi biletul pentru JO de la Paris, prin înfrângerea din optimi cu Muntenegru (9-12), iar anterior au încheiat grupa D pe locul 3, după rezultatele 8-15 cu Ungaria, 25-3 cu Kazakhstan şi 10-16 cu Italia.

Finalele pentru medalii în 17 februarie.

Campionatul Mondial din 2024 a oferit şi ultimele patru locuri la Jocurile Olimpice de la Paris, la care erau calificate deja Franţa, Ungaria, Grecia, Japonia, SUA, Africa de Sud, Spania şi Australia. Lor li se alătură Serbia, Croaţia, Muntenegru şi Italia.

