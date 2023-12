45 din 45! Cine o oprește pe PSV în Eredivisie? A ajuns la 15 victorii din 15 posibile, cu un golaveraj incredibil 

Til și Pepi au fost marcatorii pentru liderul din Eredivisie, iar PSV a ajuns la o performanță incredibilă.

Formația antrenată de Peter Bosz are o linie perfectă în campionat, cu 15 victorii din tot atâtea partide, cu 52 de goluri marcate și doar 6 primite, având un avans de 12 puncte față de Feyenoord.

Olandezii se află pe locul secund în grupa B, cu opt puncte după primele cinci partide, lider fiind Arsenal cu 12 puncte.

Lens este pe poziția a treia, cu 5 puncte. În ultimul meci din grupe, PSV joacă pe teren propriu, cu Arsenal.

