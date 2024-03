Cum arată tabloul sferturilor de finală din Liga Campionilor la handbal feminin

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a învins echipa slovenă Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (14-13), duminică, în Sala Polivalentă din Capitală, în manşa secundă a play-off-ului.

Campioana României se impusese cu acelaşi scor şi în prima manşă, 30-24.

Meciurile din sferturile de finală, fază în care s-au calificat direct primele două clasate în cele două grupe (Gyor şi Odense, respectiv Metz şi Team Esbjerg), vor avea loc între 27 aprilie – 5 mai. Deţinătoarea trofeului este Vipers Kristiansand.

CSM București o va întâlni într-o dublă manșă pe galonata echipă franceză Metz.

Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc în perioada 1-2 iunie la Budapesta, în MVM Dome.

În toamnă CSMB a anunţat prelungirea mai multor contracte: Cristina Neagu (un an), Crina Pintea (doi ani), norvegianca Emilie Hegh Arntzen (un sezon), portarul suedez Evelina Eriksson (doi ani), centrul Andreea Rotaru (doi ani), centrul sloven Elizabeth Omoregie (doi ani).

CSM Bucureşti a încheiat pe locul 4 în grupa A, ratând calificarea directă în sferturi, în urma rezultatelor: 28-24 şi 25-29 cu Odense, 24-26 şi 31-28 cu SG BBM Bietigheim, 23-27 şi 26-24 cu Gyor, 41-26 şi 35-26 cu IK Savehof, 28-30 şi 21-24 cu Brest, 29-24 şi 44-26 cu Buducnost, 29-29 şi 30-23 cu DVSC Debrecen.

