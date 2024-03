Cu cine și când va juca CSM București in sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin

Meciul tur din sfertul de finală cu Metz, pe 27 sau pe 28 aprilie, se va juca în Sala Polivalentă din București. Manșa secundă se va juca în week-end-ul următor, în Franța. CSM București va juca pentru a noua oară consecutiv în această fază a competiției.

CSM Bucureşti a încheiat pe locul 4 în grupa A, ratând calificarea directă în sferturi, în urma rezultatelor: 28-24 şi 25-29 cu Odense, 24-26 şi 31-28 cu SG BBM Bietigheim, 23-27 şi 26-24 cu Gyor, 41-26 şi 35-26 cu IK Savehof, 28-30 şi 21-24 cu Brest, 29-24 şi 44-26 cu Buducnost, 29-29 şi 30-23 cu DVSC Debrecen.

La rândul său, vicecampioana Rapid Bucureşti nu a trecut de faza grupelor.

