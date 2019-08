CSM Bucuresti si Dinamo debuteaza maine in noul sezon. Supercupele Romaniei la handbal au loc la Brasov

In weekend, castigatoarele campionatului si castigatoarele Cupei Romaniei la handbal masculin si feminin se intalnesc la Brasov in Supercupa Romaniei.

Maine, de la ora 14.30, Dinamo Bucuresti joaca impotriva lui SCM Politehnica Timisoara in primul meci al sezonului la handbal masculin. De la ora 17.30, Supercupa Romaniei la handbal feminin va pune fata in fata echipele SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti.

Dinamo, campioana ultimelor 4 editii din Liga Zimbrilor, va juca din nou in Ligii Campionilor (grupele valorice C/D), intr-o grupa cu Chekhovskie Medvedi (Rusia), Kadetten Schaffhausen (Elvetia), GOG Handbold (Danemarca), Wisla Plock (Polonia) si IFK Kristianstad (Suedia). Poli Timisoara va participa in acest sezon in Cupa EHF, unde va intalni in turul secund pe castigatoarea dintre Olympiacos Pireu si RK Borac Banjaluka.

La feminin, ambele echipe din Supercupa Romaniei vor juca direct in grupele Champions League. CSM Bucuresti face parte din Grupa B, alaturi de Rostov Don, Team Esbjerg si MKS Lubin, in timp ce valcencele fac parte din Grupa C, unde vor infrunta pe Buducnost, SG Bietingheim si Brest Handball.