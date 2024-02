Min.49 CSM București - Bietigheim 24-21 Arntzen marchează pentru CSM București.

Min.43 CSM București - Bietigheim 22-19 Dindiligan marechează cu sânge rece din extremă. Glauser face minuni în poarta campioanei României.

A început repriza a doua!

PAUZĂ în Sala Dinamo

Min.30 CSM București - Bietigheim 17-10

Min.24 CSM București - Bietingheim 15-10 Dindiligan nu iartă de pe extremă, în uralele celor 2.000 de spectatori prezenți în Sala Dinamo.

Min.18 CSM București - Bietigheim 11-8 Arntzen duce avansul la patru lungimi.

Min.8 CSM București - Bietigheim 5-2 Ostergaard marchează!

Min.6 CSM București - Bietigheim 3-1 Neagu înscrie al doilea său gol, Kobylinska majorează avansul elevelor lui Adi Vasile, printr-o aruncare înșelătoare.

