Elevele lui Florentin Piera au pierdut ultima confruntare din cadrul grupelor cu Danemarca, pe "Jyske Bank Boxen" din Herning, cu 23-39, însă naționala se calificase deja în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin.

Cristina Neagu revine! Când va debuta la CM de handbal

Cristina Neagu a absentat de la ultimele trei partide ale tricolorelor din cauza unei accidentări (44-19 vs. Chile, 37-28 vs. Serbia și 23-39 vs. Danemarca).

Chiar dacă Gheorghe Tadici a precizat că Neagu nu ar trebui să evolueze în această campanie (DETALII MAI JOS), handbalista va fi în lotul României pentru meciul de joi cu Germania și va debuta la actuala ediție a Campionatului Mondial, scrie Fanatik.

Pentru România urmează meciul de joi cu Germania, cel de sâmbătă, 9 decembrie, cu Japonia (16:30) și cel de luni, 11 decembrie, cu Polonia (19:00), din cadrul Grupei Principale III.

Tadici dă de pământ cu Cristina Neagu: "Ne poate ajuta doar cu numele"

Gheorghe Tadici, fost antrenor de handbal, a vorbit despre situația Cristinei Neagu, care a absentat de la primele trei partide ale României la CM de handbal feminin, dar care ar putea reveni pentru următoarele jocuri.

Totuși, Tadici susține că Neagu nu ar trebui să evolueze la Mondiale, având în vedere faptul că handbalista nu a prins minute în ultimele jocuri și ar intra abrupt într-o astfel de campanie atât de importantă pentru selecționata lui Florentin Pera.

"În primele două meciuri, România a demonstrat că știe să joace handbal și în echipă. Nu trebuie să ne bazăm pe o singură jucătoare. Ce părere am despre Cristina Neagu? Evident că ea e cea mai bună handbalistă a noastră.

Mulți o vor pe teren. Dar eu, dacă aș fi în locul lui Florentin Pera, n-aș merge deloc pe mâna lui Neagu.

La cum simt eu lucrurile, Neagu nejucând de o lună, ea nu e pregătită 100% pentru acest Campionat Mondial. N-am nimic cu Cristina Neagu, mai ales că eu am promovat-o, dar dacă ea nu e pregătită, atunci n-are rost să joace.

Ea ne poate ajuta acolo cu numele, cu prezența ei în anturajul echipei, dar Pera trebuie să le bage în echipă pe cele mai în formă jucătoare ale sale și doar pe cele apte sută la sută medical", a spus Gheorghe Tadici, potrivit ProSport.