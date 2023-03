Pivotul naționalei României și-a început cariera la HC Zalău, unde a jucat din 2009 până în 2015, iar apoi a plecat din țară. Thuringer, Paris 92, Gyor și apoi CSM București sunt cluburile pentru care Crina Pintea a evoluat de-a lungul carierei, cluburi alături de care a reușit performanțe impresionante. Handbalista a reușit să câștige și cel mai important trofeu la nivel de club, EHF Champions League Women, alături de Gyor, în 2019.

Cu o carieră spectaculoasă în spate, Crina s-a remarcat și prin distincții individuale, care au confirmat prestațiile bune, munca imensă depusă și sacrificiile făcute pentru a avea o astfel de carieră. În sezonul 2017/18, Crina Pintea a fost cel mai bun pivot al campionatului francez, dar și cel mai bun pivot de la Campionatul European din 2018, unde România a jucat finala mică împotriva Olandei, pierdută cu 20-24.

În sezonul în care Gyor a câștigat EHF Champions League Women, românca a fost desemnată cel mai bun pivot al competiției, iar în 2019 a primit și distincția pentru „Cea mai bună handbalistă română”. Alături de naționala României, Pintea a obținut medalia de bronz la Campionatul Mondial din 2015.

„Sacrificiu, ambiție și putere” sunt câteva dintre cuvintele care o reprezintă pe Crina Pintea, care a stat de vorbă cu sport.ro într-un interviu exclusiv, cu ocazia zilei de 8 martie. În cadrul interviului, pivotul a dezvăluit că lucrează la o carte, pe care urmează să o lanseze.

Crina Pintea: „Fiecare etapă din viața mea m-a ajutat să devin cine sunt astăzi!”

• Bună, Crina! 8 martie, Ziua Femeii, Ziua Mamei. Care este primul lucru la care te gândești când auzi despre această zi specială?

Mă gândesc la mama. Asta înseamnă pentru mine 8 Martie.

• Te-ai apucat de handbal la 16 ani, o vârstă destul de înaintată, în contextul în care știm că sportivii de performanță încep încă de mici. Ți-a fost greu? A fost cumva diferit pentru tine să te pui la punct cu totul?

Așa este. Am vorbit despre asta de foarte multe ori, mi-a fost greu atunci când am început, însă ce pot spune este că am fost foarte ambițioasă, așa cum sunt și astăzi, mi-am dorit cu toată ființa mea să reușesc și indiferent de obstacolele pe care le-am întâlnit nu am renunțat niciodată.

• Te-ai născut la țară și ai vorbit de fiecare dată mândră despre originea ta, dar și despre faptul că obișnuiai să ajuți constant în treburile din gospodărie, uneori cu prețul întârzierii la școală sau omiterea unor ore. Crezi că te-a ajutat asta în devenirea femeii de succes care ești acum?

Cred că fiecare etapă din viața mea m-a ajutat să devin cine sunt astăzi. Faptul că am trăit într-o cultură a muncii foarte bine dezvoltată m-a ajutat pentru că evident că atunci când am început am știut că fără muncă nu se poate. Indiferent de ce mi-am dorit să fac.

• Ai jucat în străinătate în Germania, Franța și Ungaria. Din punctul de vedere al femeii, nu al sportivei, nevoită să se adapteze în țări diferite, ți-a fost greu?

Fiecare țară unde am locuit a venit la pachet cu beneficiile și provocările ei. Faptul că am avut șansa să trăiesc în culturi diferite este clar că m-a ajutat și sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat. Nu a fost simplu să mă adaptez, dar mereu am luat părțile bune și niciodată nu am grăbit parcursul, mereu am știut că este doar o etapă, că este nevoie de timp.

• Au trecut aproape cinci ani de când dezvăluiai că părinții tăi nu au mers la niciun meci de ale tale. Ai reușit să îi aduci în tribună, până la urmă?

Părinții mei au ajuns la meciuri în ultimii ani, sunt foarte fericiți pentru mine, pentru noi. Acum că joc împreună cu sora mea au două motive să vina la meciuri, să vină la Bucuresti .

• Care este cea mai marcantă amintire pe care o ai legată de ziua de 8 martie?

Aici chiar nu știu ce sa răspund, am o poveste dar e pentru carte :)

Feminitatea, prin ochii Crinei Pintea și visul îndeplinit: „M-am gândit și la alte femei care sunt în situația mea!”

• Ce reprezintă feminitatea pentru tine?

Gingășie, sensibilitate, compasiune, empatie, putere.

• Cum arată o zi din viața femeii Crina Pintea, nu a sportivei? Există și momente în care te „deconectezi” complet de la handbal?

Îmi este foarte greu să mă deconectez de handbal, se întâmplă foarte rar, doar dacă am mai multe zile liber. Doar atunci reușesc. Trăiesc cu toată ființa mea pentru acest sport. Nu există să plec de la un antrenament/meci și să nu mă gândesc ce am făcut și ce ar fi trebuit să mai fac.

• În 2020 ai învățat să coși măști de protecție pe care le-ai trimis apropiaților, un gest de atenție prin care îți arătai afecțiunea și latura sensibilă. Mai ai și alte astfel de hobby-uri?

Astăzi, pe lângă handbal, cred că mi-am îndeplinit un vis, acela de a ajuta. Pentru că eu mă confrunt cu o 'problemă', aceea de a nu-mi găsi ușor de încălțat. Faptul că nu îmi găseam mărimea potrivită de încălțat m-a făcut să mă gândesc și la alte femei care se află în situația mea. Și uite așa am adus în România încălțăminte mărimi mari de damă de la 41 la 45. Sunt încântată că pot sa fac asta, atât pentru mine cât si pentru alte femei în situația mea. Handbal, magazin online și mă bucur să spun că lucrez la propria carte, care este aproape de a fi finalizată.

Obiectiv îndrăzneț pentru Crina Pintea după retragere: „Vreau să urc pe Everest!”

• Care este cel mai mare vis al tău?

Am multe visuri, eu in natura mea sunt o visătoare.???? Îmi doresc, în primul rând, să fiu sănătoasă. Să câștig tot cu CSM anul acesta și anii care vor urma, să câștig o medalie cu echipa națională, iar când mă voi lăsa de handbal, să urc pe Everest.

• Uitându-de în spate la cariera și parcursul tău, ai vreun regret?

Nu am regrete. Trăiesc pe principiul că atunci când am luat o decizie într-un moment al vieții a fost cea mai bună decizie la acel moment.

• Lasă un mesaj pentru toate femeile și mamele cu ocazia acestei zile speciale

Le doresc sa fie sănătoase , curajoase, vulnerabile, puternice, fericite.