"CHE GOLAZO! CHE GOLAZO!" Trebuie sa te uiti de 2 ori ca sa intelegi ce s-a intamplat! Executia FABULOASA a unui spaniol

Campionatul Mondial U21 de handbal ofera faza spectaculoase.

Partida dintre Serbia si Spania din grupele Campionatului Mondial de juniori a oferit una dintre cele mai spectaculoase reusite din ultimii ani. Pal Valera, cel care a terminat partida cu 8 goluri, cel mai bun de pe teren, a inscris la scorul de 11-10 cu o executie fantastica!

Spania este detinatoarea trofeului si s-a calificat in urma acestei victorii in optimile competitiei, avand 3 victorii din 3 partide. Serbia mai are nevoie de un succes pentru a i se alatura. Primele 4 echipe din fiecare grupa se califica in faza urmatoare.

Marea finala a turneului va avea loc pe 28 iulie.