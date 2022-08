Campionatul Mondial de handbal feminin Under 18: scoruri halucinante + România s-a calificat în grupele principale!

Echipa României a învins formaţia Sloveniei cu scorul de 35-25 (15-12), luni seara, la Skopje, în Grupa E a Campionatului Mondial de handbal feminin Under-18 din Macedonia de Nord.

România, care învinsese în primul meci Guineea cu 39-27, şi-a asigurat prezenţa în grupele principale ale competiţiei.

Golurile echipei antrenate de Aurelian Roşca au fost marcate de Maria Diana Lixăndroiu 9, Alisia Lorena Boiciuc 7, Mihaela Andreea Mihai 6, Mariam Nadia Mohamed 2, Irina Andreea Maxim 2, Teodora Lavinia Damian 2, Maria Noemi Mezei 2, Teodora Diana Neagu (portar) 1, Vanessa Leona Predescu 1, Denisa Marina Pavel 1, Anamaria Mihaela Grigore 1, Orsolya Maria Mozes 1.

Cele mai bune de la învinse au fost Azra Zulic 8 goluri, Tea Pogorelc 6 şi Nena Cernigoj 5.

În celălalt meci al grupei, Olanda a dispus cu 33-20 de Guineea.

În clasament, Olanda ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de România, 4 puncte, Slovenia, 0 puncte, Guineea, 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat în grupele principale.

Marţi vor avea loc ultimele meciuri din grupă, România - Olanda (Centrul Sportiv Jane Sandanski 2 - Skopje, 17:30) şi Slovenia - Guineea (18:00).

