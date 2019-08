Campionatul de handbal masculin a inceput deja, cel feminin ia startul in weekend. Vezi care este programul meciurilor

SCM Rm. Valcea si CSM Bucuresti vor debuta in noua editie a ligii feminine in acest weekend.

Duminica, CSM Bucuresti a castigat Supercupa Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins-o pe SCM Rm. Valcea cu scorul de 29-23 (16-14), in Sala Sporturilor ”Dumitru Popescu-Colibasi” din Brasov. De asemenea, in aceeasi zi si tot la Brasov, CS Dinamo Bucuresti a cucerit Supercupa Romaniei la handbal masculin, dupa ce s-a impus in fata lui SCM Politehnica Timisoara cu scorul de 26-24 (13-10).

Partidele din „Liga Florilor” se vor desfasura sambata si miercurea, prima runda fiind prevazuta pentru 31 august, iar ultima pe 20 mai. Cea mai mare pauza, intre 13 noiembrie si 7 ianuarie, va fi produsa de participarea echipei nationale la Campionatul Mondial din Japonia (30 noiembrie-15 decembrie).

"Liga Zimbrilor” a inceput ieri, cu un meci in care Minaur a invins vicecampioana din sezonul trecut, Drobogea Sud, scor 25-23. Competitia se va disputa dupa un sistem cu play-off si play-out. Partidele din prima liga masculina vor avea loc joia si duminica, prima etapa urmand sa se dispute pe 29 august, sezonul regulat incheindu-se pe 26 martie 2020, cu o pauza de iarna intre 12 decembrie si 30 ianuarie. Primele opt clasate vor evolua in play-off, impartite in doua grupe, in perioada 8 aprilie - 10 mai 2020. Finala si meciurile de clasament vor avea loc intre 14 si 28 mai anul viitor.

Liga Nationala de handbal feminin, etapa 1:



31 august

CS Minaur Baia Mare – CS Magura Cisnadie (11.00 / Sala Sporturilor „Lascar Pana”, Baia Mare)

AHCM Slobozia – CSM Slatina (12.00 / Sala „Andreea Nica”, Slobozia)

SCM Rm. Valcea – HC Dunarea Braila (12.30 / Sala Sporturilor „Traian”, Rm. Valcea)

CS Rapid Bucuresti – ACS Corona Brasov (12.30 / Sala „Rapid”, Bucuresti)

SCM Gloria Buzau – CS „U” Cluj-Napoca (18.00 / Sala Sporturilor „Romeo Iamandi”, Buzau)

1 septembrie

CS Gloria Bistrita-Nasaud – SCM Craiova (11.00 / Sala Sporturilor „Gheorghe Bozga”, Bistrita)

HC Zalau – CSM Bucuresti (15.30 / Sala Sporturilor "Gheorghe Tadici", Zalau)

Liga Nationala de handbal masculin, etapa 1:



27 august

CS Minaur Baia Mare – AHC Dobrogea Sud 25-23 (18.00 / Sala „Lascar Pana”, Baia Mare)



28 august

CSA Steaua Bucuresti – SCM Politehnica Timisoara (18.00 / Sala „Concordia”, Chiajna)

29 august

CSM Scolar Resita – CS HC Buzau (17.00 / Sala Polivalenta, Resita)

CSM Fagaras – CSM Focsani (18.00 / Sala „Col. Radu Negru”, Fagaras)

CS Dinamo Bucuresti – CSM Vaslui (Sala Polivalenta „Dinamo”, Bucuresti)

AHC Potaissa Turda – CSM Bucuresti (18.00 / Sala Sporturilor „Gheorghe Baritiu”, Turda)

CSM Bacau – AHC Dunarea Calarasi (18.00 / Sala Sporturilor, Bacau)