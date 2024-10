Iancu, născut pe 18 februarie 1994 la Ploiești, este cunoscut pentru cariera sa impresionantă în handbal, dar puțini știu că prima sa pasiune a fost muzica!



Campion cu Dinamo, artist în vestiar! Ionuț Iancu a trădat-o pe Steaua și le face serenade "câinilor"



Iancu a studiat vioara timp de 9 ani, iar acest talent l-a adus în atenția colegilor săi din vestiar. În rarele momente de relaxare, portarul naționalei României le oferă colegilor recitaluri muzicale.



„Se bucură, nu o fac atât de des, dar când apucă să mă urmărească, sunt foarte fericiți. Le place!”, a spus Iancu, pentru PRO TV și Sport.ro.



Când vine vorba despre compozitori preferați, Iancu nu ezită: „Mozart, desigur. E cel mai complex!”



Interesant este faptul că înainte de a deveni un portar, Iancu a fost atacant la fotbal. Totuși, în cele din urmă, a ales poarta de handbal și a demonstrat că această decizie a fost una inspirată.

Prima sa dragoste rămâne însă vioara, un hobby pe care îl practică atunci când îi permite timpul.



Foame de trofee



În palmaresul său, Ionuț Iancu are un titlu național câștigat cu HCM Constanța în 2013, dar, după câțiva ani în care nu a reușit să adauge alte trofee, este hotărât să compenseze această perioadă.

„Da, am o foame de trofee pentru că am avut câțiva ani în care nu am reușit să câștig nimic”, a continuat Iancu.



Iancu și-a început cariera la CSM București (2013-2017), a avut o aventură internațională la Tatabanya KC (2017-2018), iar apoi a evoluat pentru Dobrogea Sud Constanța (2018-2021) și Steaua București (2021-2024), înainte de a semna cu Dinamo în această vară.



Cu 17 ani a debutat la echipa națională de seniori, iar acum este tricolorul cu cele mai multe selecții în lotul actual.