Ionuț Iancu a făcut minuni în poarta României și a fost inclus de EHF în TOP 5 parade de la Campionatul European de handbal masculin

Goalkeeper-ul de la Steaua a avut o evoluție formidabilă și a închis poarta naționalei, de multe ori, când nu a mai fost protejat de zidul defensiv. Remarcat și de celebrul Vasile Stângă, Ionuț Iancu a fost inclus de Federația Europeană de Handbal în clasamentul celor mai spectaculoase parade de la EURO 2024 din ziua de vineri.

Iancu a blocat cu un reflex uluitor o minge extrem de dificilă, iar oficialii EHF au realizat un TOP 5, clasament în care portarul primei reprezentative se află pe locul al treilea.

"A fost un meci foarte tare. Dacă nu luam acele eliminări poate meciul era altfel. Dar ăsta este handbalul, am greşit. Cu atât de multe ratări e foarte greu să câştigăm un meci. Noi am crezut în noi tot meciul, dar când vin atât de multe ratări şi suntem prinşi apoi pe contraatac e foarte greu.



Mai avem de muncit. A fost însă o experienţă unică să fim la un Campionat European după o pauză de 28 de ani, cu atât de multă lume în tribune. Eu nu am mai jucat cu un public aşa de numeros. Nu am avut emoţii, doar că mi-am dorit foarte mult să câştigăm", a spus Iancu.

When the goalkeepers ???????????????? ????????????????????????????, it looks like yesterday ????????

5⃣ Constentin Möstl ????????

4⃣ Nebojsa Simic ????????

3⃣ Ionut Iancu ????????

2⃣ Viktor Hallgrimsson ????????

1⃣ Kristof Palasics ????????#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/ga1PlOQq4Z