Brest - CSM București, LIVE de la 19:00, meci 'de foc' în Liga Campionilor la handbal feminin

"E timpul să cucerim Brestul", au scris cei de la CSM București pe pagina oficială. O victorie în meciul de azi ar întări pentru jucătoarele antrenorului Adi Vasile locul 4 în grupă, liniștitor pentru calificarea în faza următoare a celei mai importante competiții intercluburi la nivel de club din Europa.

În cazul unui succes al gazdelor, Brest ar putea ajunge azi la același număr de puncte cu liderul campionatului din România, ligă transmisă în direct de Pro Arena și VOYO.

Pe 21 octombrie, CSM Bucureşti a fost învinsă sâmbătă, pe teren propriu, de formaţia franceză Brest, scor 30-28 (17-16), în etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor. Meciul s-a încheiat cu huiduieli ale fanilor echipei gazdă, nemulțumiți de jocul extrem de slab prestat de "Tigroaice".

Înaintea meciului din această seară, din etapa a 10-a a Grupei A din Champions League, formația Primăriei București se situează pe locul patru în Grupa A, cu 11 puncte. Brest ocupă locul cinci, cu nouă puncte.

