Fundașul român a ales-o pe Tottenham, deși a avut oferte și din partea lui Napoli și Bayern Munchen, bavarezii având și o propunere mult mai avantajoasă din punct de vedere financiar. Radu Drăgușin ajunsese deja la un acord verbal cu Spurs înainte ca Bayern să intre pe fir și a ales să se țină de cuvânt, câștigându-i astfel pe fanii echipei lui Ange Postecoglou.

Piesa compusă de fanii lui Spurs pentru Radu Drăgușin

Încă dinainte de a se oficializa transferul fanii s-au arătat extrem de încântați de Radu Drăgușin și au început să compună versuri cu numele fundașului. Acum, un cântăreț, fan declarat al lui Tottenham, a compus mai multe versuri și a înregistrat piesa, pe care a postat-o în mediul online, avându-l ca protagonist pe fundașul român.

„Ra-du Dragusin

Could've gone to Germany

But came to Spurs when Ange made a call

Ra-du Dragusin

Our romanian machine

He's strong, he's fast and he's good on the ball”, sunt versurile cântate de Tim Winstone pe ritmurile piesei 'Rasputin' a lui Bonney M.

RADU DRAGUSIN

COULD’VE GONE TO GERMANY… ????: @tim_winstone

????: Rasputin, Boney M.

????: thfc_frank2 (TikTok) pic.twitter.com/oSdoSt6CyH — Spurs Song Sheet ???????? ????????Home of Tottenham Chants (@SpursSongSheet) January 13, 2024

Radu Drăgușin, comparat cu Dias, Saliba, Konsa și Konate

Jucătorii luați în calcul au fost Ruben Dias (Manchester City), Radu Drăgușin (sunt luate în calcul datele de la Genoa), William Saliba (Arsenal), Ezri Konsa (Aston Villa) și Ibrahima Konate (Liverpool).

Pentru fiecare fundaș au existat 12 capitole: mingi recuperate, pase lungi încercate, procentajul paselor lungi reușite, pase în față, tackling-uri, dueluri aeriene câștigate, procentajul duelurilor aeriene câștigate, dueluri la sol câștigate, procentajul duelurilor la sol câștigate, respingeri, intercepții și mingi blocate.

Radu Drăgușin este lider la 3 dintre cele 12 capitole: procentajul duelurilor aeriene câștigate (70,24%), respingeri (medie de 4,6 la 90 de minute) și intercepții (medie de 1,2 la 90 de minute).

Ibrahima Konate, stoperul lui Liverpool, câștigă duelul statisticilor, fiind primul la șase dintre cele 12 capitole luate în calcul: mingi recuperate, pase lungi încercate, pase în față, tackling-uri, dueluri aeriene câștigate și mingi blocate.