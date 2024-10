„Eu jucam deja de o perioadă bună cu dureri foarte mari la umăr. La Oltchim s-a schimbat antrenorul și au adus-o pe Anja Andersen. Eu i-am spus ei că mă doare foarte tare umărul, iar pentru ea prima sănătatea jucătoarelor.



Era genul de antrenor care spunea că nu poate să mă bage în teren, dacă știe că mă doare, deoarece nu vrea să mă forțeze.



Dar Anja niciodată nu mi-a spus să mă operez la umăr. Toate deciziile pe care le-am luat, le-am luat singură. [...] S-a spus că domnul Țiriac mi-a plătit și acea operație în America. Nu. Domnul Țiriac mi-a plătit acel tratament în Austria; de restul, m-am ocupat eu și clubul Oltchim,” a declarat Neagu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Neagu, diagnosticată cu „boala aruncătorilor de baseball”



„În America mi s-a pus un diagnostic, deoarece ei au întâlnit problema aceea la aruncătorii din baseball. Știau exact despre ce este vorba.



Mi-au explicat că voi fi minimum un an în afara terenului, că e o operație complicată și că voi avea dureri tot restul carierei.

„Anja m-a sprijinit moral.”



Am luat singură decizia de a mă opera. Anja m-a sprijinit moral, dar deciziile le-am luat de una singură.



Am dureri din 2009. Joc cu dureri la umăr, am rămas și cu dureri la genunchi, după ce mi-am rupt ligamentele. Am avut tot felul de probleme, de-a lungul carierei mele, de-asta și spun că, poate, dacă puteam să spun mai des 'nu,' probabil nu aș fi ajuns în această situație,” a completat Neagu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Anja Andersen a fost demisă din funcția de antrenor al echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea în februarie 2011, după ce echipa din țara noastră a cedat în deplasare, în fața adversarelor de la Itxako, în grupele Ligii Campionilor, într-un meci în care vâlcencele au condus, la un moment dat, cu șase goluri diferență.